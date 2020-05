‘Fase 2’: ok a vendita fiori ed equitazione

Nuovi chiarimenti da parte dell’assessore regionale alle politiche agricole e alla valorizzazione ambientale Roberto Morroni in merito alla ‘fase 2’ in Umbria e su ciò che è consentito fare. «Con riguardo alle disposizioni stabilite – informa – dal Governo in materia di svolgimento individuale di attività sportiva o attività motoria all’aperto, si precisa che è consentita l’attività di addestramento cani svolta nelle Zone addestramento cani (Zac) e l’equitazione, anche all’interno di maneggi. Si ribadisce che il tutto deve avvenire nel più assoluto rispetto delle regole di distanziamento sociale e del divieto di assembramento».Via libera inoltre alla vendita di fiori «sia nei negozi che nei mercati, sempre nel rigoroso rispetto delle precauzioni previste per prevenire il rischio di contagio da covid-19».

