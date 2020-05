Ingresso consentito ad una persona per volta, obbligo di mascherina e guanti. Sono alcune regole con le quali i Centri di raccolta comunali di Asm Terni si apprestano a riaprire: la società annuncia il via libera a partire dalla giornata di martedì con i consueti orari. Nelle ultime settimane erano rimasti chiusi a causa delle norme restrittive per contrastare la diffusione del covid-19.

