L’Umbria alla ‘fase due’ con zero contagi

Nelle ultime 24 ore – fra le ore 8 di sabato e quelle di domenica 3 maggio – nessun nuovo contagio da Covid-19 in Umbria su un totale di 751 tamponi effettuati, numero leggermente inferiore (di circa 250 unità) alla media quotidiana dei test sin qui registrata. Un’ottima notizia, indubbiamente.

Positivi dall’inizio e attuali

Restano così 1.394 i positivi dall’inizio dell’emergenza coronavirus umbra, numero che comprende guariti e decessi. Le 21 guarigioni registrate fra sabato e domenica portano a 236 (-21) il numero degli attuali positivi sul territorio regionale.

Guariti e ricoveri

I guariti salgono pertanto a 1.090 con 53 clinicamente guariti (-8) e 68 decessi (invariato) legati all’epidemia da coronavirus in Umbria. Scendono ancora le persone ricoverate negli ospedali della regione: 71 con un -2 rispetto all’aggiornamento precedente. Di queste, 13 – numero invariato – sono in terapia intensiva.

Isolamenti, sempre meno

In isolamento domiciliare ci sono 790 persone (41 in meno rispetto alle precedenti 24 ore) e alle 8 di domenica sono 16.100 (+249) coloro che sono usciti dalla misura in questione. Il totale dei tamponi effettuati sale a 38.823.

