Tragedia nella tarda mattinata di martedì in via Rapisardi, a Terni. Un uomo di 67 anni, ternano, ha perso la vita dopo essere stato colpito da un grave malore. Secondo quanto appreso, il 67enne si è sentito male mentre stava attraversando la strada, spingendo la carrozzella su cui era seduto un anziano. I sanitari intervenuti sul posto non hanno potuto fare altro che constatare il decesso dell’uomo. Con loro, anche i carabinieri del comando stazione di Terni per gli accertamenti di rito.

