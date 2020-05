Condividi questo articolo su

















In occasione della festività del 1° maggio – quest’anno senza piazze né concerti per l’epidemia da coronavirus – i sindacati confederali dell’Umbria – Cgil, Cisl e Uil – hanno creato un video in cui a parlare sono le lavoratrici e i lavoratori. Con la speranza che sia proprio il lavoro, l’impegno di ciascuno, a sconfiggere il virus. Al termine, i messaggi dei tre segretari: Vincenzo Sgalla (Cgil), Angelo Manzotti (Cisl) e Claudio Bendini (Uil).