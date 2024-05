Terni, commercio: novità in via Angeloni e P. della Francesca. C’è chi lascia il centro

di S.F.

Commercio e attività a Terni, non mancano le novità a giudicare dagli atti più recenti depositati allo sportello unico per le attività produttive del Comune. Ci sono diverse aperture e, al contempo, chi ha deciso di lasciare il centro per trasferirsi in periferia.

Le novità

Le più recenti aperture formalizzate riguardano il civico 70 di via Angeloni (Simona Calzature sotto il nuovo edificio) e il 6 di via Piero della Francesca, una pasticceria (Fabula) che vede il coinvolgimento diretto della 24enne tiktoker ternana Giorgia Malerba. Semaforo verde anche per un negozio del settore non alimentare in via Francesco Ialenti 32, strada di Cesure 18 e via Orazio Nucola 3. Per quel che concerne le cessazioni – al netto di quelle già note – se ne registra una in via Leopardi. Infine un trasferimento che non passa inosservato: Highline store ha deciso di lasciare il civico 77 di corso Vecchio per andare a borgo Rivo, al centro commerciale ‘Il Polo’.