Al via il cantiere sulla Terni-Foligno: subito disagi per i pendolari

Inizia con i disagi, come prevedibile, il mese di cantieri lungo linea Terni-Foligno che, fino al 7 giugno prossimo, bloccherà la circolazione ferroviaria tra le due città umbre, con la conseguente rimodulazione dei servizi e l’introduzione di bus sostitutivi. Come segnala una lettrice di umbriaOn, lunedì mattina molti pendolari diretti a Roma sono stati costretti a viaggiare in piedi sul treno in partenza da Terni alle 6.57.

La situazione

Il treno delle 6.48 infatti è stato unito a quello delle ore 7, diventando un solo treno in partenza appunto alle 6.57. Questo, tra l’altro, aveva appena quattro vagoni. «Il risultato è il doppio dei viaggiatori in un treno di misura ridotta» commenta la lettrice, che definisce indecente il servizio di Trenitalia. «Per persone come me che hanno problemi di schiena inoltre – aggiunge -, è doppiamente disabilitante». Non un bel debutto per un mese che si preannuncia di ‘passione’.