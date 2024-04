Terni: 48enne trovato senza vita in un parco a Gabelletta

Tragica scoperta nella mattimata di domenica a Terni, dove in un’area verde della zona che si trova fra Fontana di Polo e Gabelletta, è stato trovato senza vita un 48enne ternano. Sul posto si sono portati i sanitari del 118 che non hanno potuto fare altro che constatare il decesso dell’uomo. Con loro anche i vigili del fuoco ed i carabinieri del comando stazione di Terni. Secondo quanto appreso, il decesso sarebbe avvenuto a seguito di un gesto volontario. L’accaduto è stato portato all’attenzione dell’autorità giudiziaria di Terni. La salma del 48enne è stata messa a disposizione dei familiari – non sono stati ritenuti necessari ulteriori accertamenti – per il successivo rito funebre.

