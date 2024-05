USA, polizia violenta: scoppia il caso dello studente spoletino Matteo Falcinelli

Il fatto risale alla notte tra il 24 e il 25 febbraio scorsi ed a raccontarlo esclusiva, nella serata di sabato, è il Quotidiano Nazionale con un articolo a firma delle umbre Erika Pontini e Sara Minciaroni. Un ragazzo originario di Spoleto, il 25enne Matteo Falcinelli, ex calciatore del Foligno, è stato arrestato a Miami (Stati Uniti) dove si trovava per frequentare un master alla Florida International University. Una volta fermato fuori da un locale notturno da cui era stato allontanato, avrebbe avuto un diverbio con la polizia a cui hanno fatto seguito le violenze documentate dalle immagini registrate dalle bodycam degli stessi agenti e acquisite dalla famiglia del giovane lo scorso 12 aprile, attraverso i propri legali.

Incaprettato per 13 minuti

Falcinelli è finito in manette dopo una notte in un locale e qualche bicchiere di troppo. Nel video si vede chiaramente l’azione violenta dei quattro poliziotti che lo bloccano e ammanettano – con la faccia spinta sull’asfalto e un ginocchio a premere sul collo – e poi lo portano via. Nella stazione di polizia di North Miami il ragazzo viene sottoposto all’hogtie restraint – ovvero viene ‘incaprettato’, trattamento solitamente riservato agli animali da immobilizzare – e gli agenti, dopo aver legato con una cinghia i piedi alle manette, iniziano a tirare. Matteo Falcinelli, scalzo e inoffensivo, implora a lungo la polizia ma viene lasciato in quello stato per oltre 13 minuti.

Il dramma

Nel corso del processo a cui è tato sottoposto, Matteo Falcinelli – rilasciato su cauzione due giorni dopo il fatto, grazie ai soldi raccolti da alcuni amici – ha ottenuto l’ammissione al ‘pre trail intervention’, un programma rieducativo disposto dal giudice e accettato dal 25enne in cambio della decadenza dei capi di imputazione di cui è accusato: resistenza a pubblico ufficiale, opposizione all’arresto e violazione di domicilio. Concluso l’iter giudiziario, la famiglia del giovane spoletino – in particolare la madre Vlasta Studenicova – ha inteso denunciare la vicenda con un’intervista al Quotidiano Nazionale: «Sono pronta a incatenarmi, quello che hanno fatto a Matteo (ricoverato in ospedale una volta scarcerato e che avrebbe anche tentato di togliersi la vita, ndR) non deve succedere mai più», ha detto.