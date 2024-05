Terni: 55enne muore a Città Giardino

Tragedia nella prima serata di venerdì, intorno alle ore 20.30, in zona Città Giardino a Terni. Diverse persone residenti in via Gorizia hanno infatti percepito un rumore sordo e, controllando, si sono rese conto che in strada c’era un uomo a terra, sul marciapiede. Immediata è partita la chiamata a 118 e forze dell’ordine. I sanitari non hanno potuto fare altro che constatare il decesso della persona – un uomo di 55 anni – mentre gli agenti della squadra Volante di Terni hanno avviato le prime indagini per giungere all’identificazione e ricostruire l’accaduto – che ha scosso diversi testimoni intervenuti poco dopo il fatto – in ogni suo dettaglio. Secondo quanto appreso, l’uomo – residente in un condominio di via Gorizia – si sarebbe gettato da una terrazza comune posta oltre il decimo e ultimo piano del palazzo in questione, morendo sul colpo. La prima ipotesi è pertanto quella del gesto volontario e la salma è stata messa a disposizione dell’autorità giudiziaria per gli accertamenti che intenderà disporre.

