Michela torna a Viva Rai2! da Fiorello: è lei l’ambasciatrice del ‘Made in Terni’

Terni di nuovo protagonista a Viva Rai2!, il programma di Fiorello in diretta ogni giorno dal Foro Italico. Succede grazie alla tenacia di Michela Medici, una ternana grande fan del famoso showman, che venerdì mattina – come già fatto molte altre volte in passato – si è messa in fila alla buon’ora sotto la pioggia, per assistere in prima fila alla trasmissione tv in onda dalle 7, ma anche per fare da ambasciatrice ai prodotti del territorio. Con lei questa volta c’erano, oltre alle due ‘prof’ anche loro ternane Alessandra Mercuri e Giorgia Valsenti, già presenti le altre volte, i titolari della sartoria Banderari, Omar e Angela. I due hanno regalato a Fiorello e agli altri protagonisti della trasmissione, Mauro Casciari e Fabrizio Biggio, tre papillon confezionati da loro. Quello di Fiorello era particolarmente prezioso, in quanto realizzato con dei diamanti. Un dono molto apprezzato dal conduttore che ha ringraziato calorosamente. «Lui è sempre molto gentile e carino, sempre presente col pubblico. Fa le foto con tutti, soprattutto i bambini» commenta Michela, ormai diventata un’ospite quasi fissa a Viva Rai2!. A Natale aveva infatti portato al Foro Italico i pampepati a marchio Igp dei produttori ternani, a San Valentino i cioccolatini della cioccolateria Calvani dipinti da Simona Angeletti, poi lo scorso marzo le ‘pizze’ di Pasqua. Ora di nuovo un po’ di Terni anche in questo finale di stagione, visto che la trasmissione si appresta alla conclusione della stagione 2023/2024.

