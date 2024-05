Collescipoli: dal 9 al 18 maggio tanti eventi per la festa di San Nicolò

Il borgo di Collescipoli si appresta a festeggiare il suo patrono, San Nicolò: a partire da giovedì 9 e fino a sabato 18 maggio è infatti in programma la festa organizzata dalla parrocchia di Santa Maria Maggiore e San Nicola. Ricco il programma degli appuntamenti, articolato su iniziative di natura religiosa e civile. Giovedì 9 maggio è il momento clou, coincidente con il debutto della festa di San Nicolò. In serata (ore 21) la santa messa anticiperà la processione con l’urna del patrono, accompagnata dal gruppo tamburini Societas Sancti Nicolai e dalla banda musicale di Casperia. Impreziosiscono la festa due concerti del Hermans Festival 11 e 18 Maggio.

Il secondo weekend

Il secondo weekend di maggio si apre con la gara di burraco (venerdì 10) in programma presso il centro sociale. Il giorno successivo (sabato 11) il mago Lino animerà il pomeriggio con le sue magie (ore 17). In serata (ore 21) presso la chiesa di San Nicolò è prevista l’esibizione degli allievi delle classi di violino, violoncello, pianoforte e canto dell’qssociazione Musicalia con brani di Vivaldi, Bach, Schumann, Joplin, Bastien, Vinciguerra, Pleyel, Diabelli. Infine domenica 12 maggio da segnalare il corteo medievale degli sbandieratori e musici della città di Giove e tamburini Societas Sancti Nicola (ore 16).

Programma ricco

Gli eventi proseguiranno durante tutta la settimana seguente. Un tuffo all’indietro nel tempo, tornando all’epoca medioevale (mercoledì 15 maggio ore 21) ‘a rullar di tamburi in suon regale per celebrar lo Santo et lo Maggio medievale’. La presentazione del libro ‘Strambastorie’ e proiezione del book trailer girato per le vie del borgo è in programma giovedì 16. Nel corso della serata sarà possibile anche ammirare il cielo stellato presso il belvedere Don G. Ceroni. Il gran finale con il concerto corale di San Francesco d’Assisi di Terni (venerdì 17 maggio ore 21) e l’esibizione del gruppo armigeri spadaccini Medieval Fencing e arcieri compagnia dei Tre Rioni con i tamburini Societas Sancti Nicolai (sabato 18 maggio ore 18). La taverna è aperta tutte le sere e sarà possibile degustare i piatti tipici come, ad esempio, i tradizionali gnocchetti alla collescipolana. Tutto il programma è consultabile sulla pagina facebook ‘Festa di San Nicolò Collescipoli’.