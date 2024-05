Terni, cascata Marmore: arrivano ‘La ninfa del fiume Nera’ e ‘Il pastore velino’

‘La ninfa del fiume Nera’ da 90×190 centimetri e ‘Il pastore velino’ da 90×160 cm, entrambe create nel 2017. Sono due opere dell’artista Albertino Spina e saranno posizionate in modo permanente all’altezza della biglietteria della cascata delle Marmore, come ha richiesto il pittore: c’è il via libera all’atto di donazione per il Comune di Terni che, in questo modo, le acquisisce al patrimonio comunale. Per palazzo Spada – viene specificato – ciò apporterà «un reale arricchimento presso uno dei punti di maggior flusso di turisti». Vedremo l’esito. Firmano il responsabile unico del procedimento Federico Nannurelli, il dirigente al patrimonio Piero Giorgini e l’assessore proponente, Michela Bordoni.

