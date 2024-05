Terni, c’è la 46° ‘Maratona delle acque’: corsa e divertimento in due percorsi

Ultimi preparativi a Terni per uno degli appuntamenti sportivi più longevi del territorio. Nel weekend scatterà l’edizione numero 46 della ‘Maratona delle acque’, l’evento ludico-motorio per competitivi e non a firma Amatori Podistica Terni che coinvolge il parco della cascata delle Marmore: spazio al consueto ‘percorso del turista’ da 10 chilometri (il bus-navetta riporterà i partecipanti in città dal sito naturalistico) e il ‘percorso dell’acqua’ da 20,5 chilometri con tanto di attraversamento de ‘I Campacci’ e bosco di Larviano. Il raduno è fissato in piazza Europa dalle 8 in avanti, partenza alle 9.30 da corso Tacito. Ci sarà la classica ordinanza per disciplinare la circolazione stradale, mentre il sabato è in programma la festa del podista.

