Acquasparta, minaccia il fratello e devasta casa: 46enne colpito da misure cautelari

Lo scorso maggio, ubriaco, aveva litigato con il fratello, minacciandolo e danneggiando gli infissi della sua abitazione. Sul posto erano intervenuti i carabinieri del Nor della Compagnia di Terni ma, per tutta risposta, il soggetto – 46enne di Acquasparta gravato da precedenti penali – aveva strattonato i militari, afferrando uno di loro per il collo e prendendo a testate il vetro dell’auto dell’Arma. Alla fine era stato bloccato e consegnato alle cure del 118, oltre che denunciato per minacce e resistenza a pubblico ufficiale. A seguito della denuncia sporta dal fratello 54enne dell’uomo, carabinieri e procura di Terni hanno approfondito tutta una serie di aspetti della vicenda familiare, portando il gip di Terni a disporre, verso il 46enne acquaspartano, le misure del divieto di avvicinamento al fratello e l’obbligo di firma. I provvedimenti sono stati eseguiti dai carabinieri del comando stazione di Acquasparta.

