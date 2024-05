Terni: incidente banale finisce male. Uomo portato via dal 118

Un incidente stradale certamente banale, quello accaduto nella tarda mattinata di venerdì all’altezza della rotatoria ‘Forma dei cavalli’ (fra via Bramante, via Proietti Divi e via Brunelleschi) a Terni. Ciò che lo ha reso più serio è quanto accaduto dopo. Perché in seguito alla lite scoppiata fra due uomini, si tratterebbe del conducente di una delle due vetture e del paseggero dell’altra, il primo è stato soccorso dagli operatori del 118 e trasportato in ospedale per le cure del caso. Ai sanitari ha dichiarato di essere stato aggredito, colpito con una testata al volto. Ma spetterà agli inquirenti – se lo stesso sporgerà denuncia – ricostruire l’accaduto in tutti i suoi dettagli. Sul posto per i rilievi relativi al sinistro sono intervenuti gli agenti della polizia Locale di Terni.

