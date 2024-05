Terni: entra in profumeria e urina sugli scaffali

Era da poco passata l’ora di pranzo, venerdì, quando è entrato in una profumeria di corso Tacito, nel centro di Terni, avrebbe chiesto se c’era un bagno e poi si è posizionato davanti a uno scaffale e ha urinato lì, in terra e in parte sui prodotti esposti. Il gesto è stato compiuto da un giovane sulla trentina di nazionalità italiana e ad accorgersi di ciò che stava accadendo, è stata una commessa, basita. A seguito dell’intervento sul posto della squadra Volante della questura di Terni, il giovane è stato identificato e i fatti sono stati verbalizzati dagli stessi agenti per gli eventuali provvedimenti del caso. Per il resto, lo spazio ‘lordato’ è stato inizialmente delimitato per ragioni di igiene e decoro e poi sono iniziate le pulizie.

