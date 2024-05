Narni: perseguita l’ex fidanzata 24enne. Arrestato 30enne

Un 30enne è stato arrestato dai carabinieri del comando stazione di Narni per atti persecutori verso l’ex fidanzata: la misura – arresti domiciliari con braccialetto elettronico – è stata disposta dal gip di Terni a seguito delle indagini della procura e degli stessi militari narnesi. «L’attività d’indagine – spiega una nota del comando provinciale dei carabinieri di Terni – è partita dalla denuncia sporta a fine aprile da una 24enne di origini straniere con cui l’uomo, peraltro gravato da precedenti specifici, aveva avuto una relazione conclusasi a marzo scorso. Da quel momento ha posto in essere reiterati comportamenti vessatori nei confronti dell’ex mediante numerosi messaggi telefonici, pedinamenti e appostamenti sia sotto casa che nei pressi del suo posto di lavoro, di fatto inducendola in uno stato d’ansia continuo e costringendola a modificare le proprie abitudini. In un caso il 30enne aveva anche aggredito a pugni un 27enne che aveva riaccompagnato a casa la ragazza proprio per tutelarne l’incolumità».

