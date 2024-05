Bastia Umbra: la rissa in strada fra minorenni porta sette denunce

Sette minorenni di età compresa fra 16 e 17 anni sono stati denunciati dalla polizia di Stato di Assisi per rissa. I fatti, avvenuti nei pressi di un bar di Bastia Umbra, risalgono allo scorso 22 marzo. Diversi i cittadini che avevano segnalato il fatto alle forze dell’ordine, attraverso il nmero di emergenza 112, riferendo che una decina di giovani si stavano picchiando in strada dopo un acceso litigio, inizialmente solo verbale, fra due gruppi di persone. Una lite sfociata in vera e propria rissa, fra pugni e calci, con un’autovettura in sosta che era stata danneggiata. Giunti sul posto, polizia e carabinieri non avevano trovato nessuno: tutti si erano già dileguati. Ma le indagini, attraverso testimonianze e filmati di telecamere di sorveglianza presenti in zona, hanno consentito di identificare sette dei partecipanti al fatto, denunciati alla procura per i minorenni di Perugia.

