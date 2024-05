Narni: bicchiere di amaro a un 17enne ‘costa’ 333 euro al barista

Ha somministrato un bicchiere di amaro ad un ragazzo di 17 anni: per questo un barista di Narni è stato sanzionato dalla polizia di Stato con una multa di 333 euro. Il ragazzo è stato invece affidato ai propri genitori. Il fatto è accaduto nella serata di giovedì 9 maggio.

Il controllo

Il controllo eseguito dagli agenti della Divisione polizia amministrativa della questura è scattato nell’ambito dei festeggiamenti per la Corsa all’Anello, anche per verificare il rispetto delle norme che disciplinano la somministrazione di alcolici a minorenni. «Si ricorda – scrive la questura di Terni in una nota – che la somministrazione ai minori di 16 anni ha natura penale e comporta la denuncia all’autorità giudiziaria con la sospensione dell’esercizio pubblico in caso di condanna. I controlli saranno ripetuti e si raccomanda il senso di responsabilità ai gestori degli esercizi pubblici e della taverne, al fine di non determinare condizioni di ubriachezza che poi possono riverberarsi nel disturbo della quiete pubblica e nel corretto svolgimento della manifestazione».