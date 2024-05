Terni: si accorge che sta rubando alimenti nel supermercato. Carabiniere lo fa denunciare

Libero dal servizio – parliamo di un carabiniere del comando stazione di Collescipoli -, mercoledì mattina stava facendo spesa in un supermercato che si trova nei pressi della caserma di via Narni, a Terni, quando si è reso conto che un cliente aveva nascosto alcuni generi alimentari in una borsa e, senza pagare, aveva superato le casse. Il carabiniere si è attivato, ha fermato il soggetto – 30enne di Napoli – e ha allertato i colleghi. Che lo hanno condotto in caserma e denunciato per furto aggravato: si era appropriato di alimenti per alcune decine di euro. La merce è stata riconsegnata al punto vendita.

