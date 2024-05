Terni: auto contro un’altra in sosta in via Montegrappa

Incidente stradale nel tardo pomeriggio di giovedì in via Montegrappa, a Terni, dove una donna di 56 anni al volante di una Citroen C3 ne ha perso il controllo, per cause in corso di accertamento da parte della polizia Locale, finendo contro un’autovettura Kia ferma in sosta che a sua volta ha urtato, lievemente, un’altra vettura parcheggiata, una Fiat Multipla. Sul posto per i rilievi si sono portati gli agenti dell’ufficio incidenti del comando di corso del Popolo. Con loro gli addetti di Area Sicura per la pulizia della strada. Non si è reso necessario l’intervento dei sanitari del 118.

