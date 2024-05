Terni: capriolo investito all’alba sul Rato. Quattro veicoli coinvolti e un ferito

Doppio incidente stradale, sia in carreggiata nord che in carreggiata sud, all’alba di venerdì – erano le ore sei circa – lungo il raccordo Terni Orte all’altezza del chilometro 8 (nei pressi delle aree di servizio fra Maratta e Colleluna). Un capriolo ha attraversato la superstrada causando, in una carreggiata, il tamponamento fra due autovetture con una persona rimasta ferita e, nell’altra carreggiata, un sinitro che ha visto investire l’animale da altri due veicoli, in questo caso senza feriti. Il capriolo, ferito, è poi scomparso fra la vegetazione circostante. Sul posto si sono invece portati gli agenti della polizia Stradale di Terni e della squadra Volante per la gestione della viabilità.

