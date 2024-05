Uomo trovato senza vita in un laghetto a Colombella

Tragico ritrovamento nel pomeriggio di giovedì in un laghetto nella zona di Colombella, nel territorio comunale di Perugia. Un uomo del posto di circa 50 anni di età è stato infatti trovato senza vita nello specchio d’acqua e la prima ipotesi è quella del gesto volontario. A lanciare l’allarme sono stati i familari dell’uomo, allontanatosi dalla propria abitazione, e per questo sono partite le ricerche di forze dell’ordine e vigili del fuoco. Grazie ai droni dei vigili del fuoco – il cui nucleo Sapr Umbria è stato recentemente attivato – è stato possibile individuare la motocicletta che il 50enne aveva lasciato nei pressi del laghetto, insieme al suo telefono cellulare. La ricognizione dello specchio d’acqua ha fatto emergere un’anomalia e, sempre il personale del 115, si è reso conto che si trattava del corpo, ormai senza vita, dell’uomo. La salma è stata poi recuperata e messa a disposizione dell’autorità giudiziaria per le determinazioni del caso. Sul posto erano presenti sia la polizia di Stato che i carabinieri.

