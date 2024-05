Terni, bocce: c’è il 20° trofeo Santicchia

Una domenica di sport anche per le bocce a Terni. Il 12 maggio andrà in scena la 20° edizione del trofeo ‘Mosè Santicchia’ – settima tappa del circuito prestige juniores -, la gara nazionale individuale per under 18 e 15 con protagonisti oltre cinquanta giovani talenti.

L’evento

Una manifestazione sportiva in ricordo di un dirigente sportivo tra i fondatori del sodalizio ternano. Le eliminatorie si svolgeranno negli otto impianti della provincia di Terni con inizio alle ore 9; le finali con inizio alle ore 14.30 si svolgeranno presso l’impianto della polisportiva Boccaporco di Terni in via Ippocrate 8. Ci saranno anche il presidente europeo delle bocce, vicepresidente nazionale Fib e vicepresidente Coni Umbria Moreno Rosati, il numero uno regionale Fib Umbro Brutti e il commissario tecnico della nazionale giovanile Rodolfo Rosi. Quest’ultimo, insieme al ct della nazionale femminile Elisa Luccarini, saranno alla polisportiva dal 15 al 18 maggio per uno stage degli azzurri seniores.