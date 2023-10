Cade dal tetto del capannone: 61enne ferito gravemente

Grave incidente sul lavoro nella giornata di lunedì a Petrignano d’Assisi, dove un uomo di 61 è caduto dal tetto di un capannone industriale, procurandosi lesioni molto serie. Soccorso dagli operatori del 118, è stato trasportato in ‘codice rosso’ all’ospedale di Perugia e lì, dopo le prime cure, ricoverato nel reparto di rianimazione con riserva di prognosi. In corso gli accertamenti di forze dell’ordine e Usl1 per ricostruire la dinamica e accertare le condizioni di sicurezza in cui il 61enne stava svolgendo le poprie mansioni.

