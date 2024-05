«Ricordare è far rivivere nel cuore chi aspetta da noi nuovi abbracci». Anche quest’anno, sabato 11 maggio alle 21.15 all’abbazia di San Pietro in Valle, torna ‘Riflessioni in musica’, musica in forma di memoriale nel ricordo dei tanti compaesani

della Parrocchia di Ferentillo prematuramente scomparsi. La serata sarà animata dalla banda musicale Furio Miselli di Ferentillo, diretta dal maestro Luca Panico, con la partecipazione straordinaria del tenore Fra Alessandro Brustenghi, il maestro Simone Benedetti e Beatrice Leonardi che declamerà dei brani.

Condividi questo articolo su