Covid in Umbria: 802 positivi, 20 decessi

I positivi in Umbria per il Covid-19 salgono a 802, con un incremento percentuale del +12,96% rispetto al dato precedente (710 positivi a mercoledì mattina). I decessi salgono a 20 (a mercoledì erano ancora 19), mentre i pazienti clinicamente guariti sono 12: questo l’aggiornamento alle ore 8 di giovedì 26 marzo. I tamponi eseguiti sono 5.424.

Positivi, ricoverati e guarigioni accertate

Tra gli 802 pazienti positivi, 24 sono di fuori regione, 600 sono residenti in provincia di Perugia e 178 in quella di Terni. Sono ricoverati in 190 (23 in più rispetto a mercoledì): 136 sono residenti nella provincia di Perugia e 44 in quella di Terni, 10 sono di fuori regione. I ricoveri nell’ospedale di Perugia sono 69, 51 in quello di Terni, 29 a Città di Castello, 31 a Pantalla, 1 a Spoleto, 6 a Orvieto, 3 a Foligno. La Regione specifica che le guarigioni accertate con doppio tampone negativo – come da indicazione delle autorità sanitarie – restano 8. Le persone che lo sono a livello clinico – pur essendo ancora positivi al test – sono 12: 8 residenti nella provincia di Perugia ed i restanti nel ternano.

Decessi, terapia intensiva ed isolamenti

I decessi sono 20, 13 nel territorio perugino e 7 nella provincia ternana. Dei 190 ricoverati 46 sono in terapia intensiva: 21 nell’ospedale di Perugia, 16 in quello di Terni, 7 a Città di Castello e 2 nell’ospedale di Orvieto. Le persone in osservazione sono 2.814: di questi: 2.173 sono nella provincia di Perugia e 641 in quella di Terni. Sempre alla stessa data risultano 2.347 soggetti usciti dall’isolamento, di cui 1.708 nella provincia di Perugia e 639 in quella di Terni.

Clinicamente guariti

Importante sottolineare la differenza rispetto a coloro che sono i guariti ‘ufficiali’: «Il paziente è clinicamente guarito quando, dopo aver presentato manifestazioni cliniche come febbre, rinite, tosse, mal di gola e, nei casi più gravi, polmonite con insufficienza respiratoria, diventa asintomatico, cioè clinicamente guarito, pur risultando ancora positivo al test. In questo caso, pur non essendo più necessario il ricovero, il paziente non può ritornare alla vita di comunità perché ancora con una carica virale elevata. Il paziente ufficialmente guarito invece è colui che risulta negativo in due test consecutivi, effettuati a distanza di 24 ore uno dall’altro».

San Gemini, otto casi e ricoverati in due

Alle ore 10 di giovedì 26 marzo, sul territorio comunale di San Gemini risultano otto persone positive al Covid-19. Di queste, sei sono in isolamento domiciliare e due ricoverate in ospedale.

Trevi, terzo caso. Sale Umbertide



Il sindaco Bernardino Sperandio, avvisato dalla Usl Umbria 2, ha dato conto della terza positività: «Si tratta di un settantenne affidato alle cure dei sanitari dell’ospedale Santa Maria della Misericordia di Perugia a cui vanno i più sinceri auguri di una pronta guarigione da parte mia e di tutta l’Amministrazione comunale». Nuovo riscontro anche ad Umbertide, dove le persone colpite sono attualmente otto: due ricoverati in strutture sanitarie idonee e sei in isolamento domiciliare.

Donate mascherine alla Usl Umbria 2

Si potenziano le scorte, nel distretto di Narni – Amelia dell’azienda Usl Umbria 2, dei dispositivi di protezione individuale per operatori sanitari e di assistenza e per gli ospiti delle sei residenze protette del territorio grazie alla donazione dell’azienda Geotek Center Srl. «Presso il centro di salute di via Tuderte a Narni Scalo e presso la sede del distretto in piazza Augusto Vera ad Amelia – informa la Usl 2 – è già disponibile un importante stock di mascherine chirurgiche per ogni struttura. Il commissario straordinario dell’azienda sanitaria, Massimo De Fino, e il direttore del distretto sociosanitario di Narni e Amelia, Giorgio Sensini, rivolgono un sentito ringraziamento all’azienda ternana che, con questo gesto concreto di solidarietà, ha permesso di rafforzare le misure di sicurezza per gli operatori sanitari e di assistenza e degli ospiti delle residenze protette in questa fase di criticità. Una nota di plauso anche al dottor Diego Gentileschi, medico di continuità assistenziale, che si è adoperato fattivamente al raggiungimento di questo obiettivo».

Perugia: carte d’identità

La Prefettura di Perugia ha comunicato ai sindaci della Provincia che, come disposto dall’art. 104 del decreto legge 17 marzo 2020 n. 18, a decorrere dal 17 marzo, la validità delle carte d’identità scadute o in scadenza successivamente a tale data è prorogata sino al 31 agosto 2020. Rimane, invece, limitata alla data di scadenza del documento, la validità ai fini dell’espatrio.

Articolo in aggiornamento