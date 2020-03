Covid, Fabi dona alle aziende sanitarie

«In questo difficile momento che tutti noi stiamo attraversando, nella speranza di interpretare il sentimento anche dei nostri iscritti, abbiamo deciso di effettuare due donazioni per complessivi 3 mila euro alle aziende sanitarie di Perugia e Terni, per contribuire a fronteggiare l’emergenza coronavirus», a scrivere è la segreteria regionale della Fabi (Federazione autonoma bancari italiani).

Donazioni anche a titolo personale

«Rendendo partecipi i nostri colleghi dell’iniziativa adottata, abbiamo anche fornito indicazioni per chi volesse attivarsi a anche a titolo personale. Le donazioni si possono effettuare sui seguenti conti correnti bancari: azienda sanitaria Usl Umbria 1 (Iban: IT 97 X 02008 03039 000102418453 – Causale ‘Emergenza Covid-19’); azienda sanitaria Usl Umbria 2 (Grande Beneficiario cod. 009769 – Iban: IT 40 D 03069 14405 100000300080 – Causale ‘Emergenza Covid-19’).