Cucinelli: «Convincere i giovani a fare gli operai, dando dignità morale ed economica»

«Dobbiamo ridare dignità economica e morale al lavoro operaio: convinciamo i giovani ad andare in fabbrica. E’ questa la sfida per i prossimi dieci anni». Così Brunello Cucinelli, presidente esecutivo del gruppo Cucinelli Spa, intervenuto giovedì a Norcia al Glocal Economic Forum ESG89. «È interessante discutere del mondo del lavoro in una piazza così affascinante, come questa di San Benedetto. Viviamo in un momento speciale per l’Italia, siamo un grande Paese manifatturiero, di qualità, e le cose stanno andando bene perché il nostro stato sociale ci ha consentito di non disfare il sistema produttivo. Parlando di lavoro, il problema per i prossimi decenni sarà quello di convincere i giovani ad andare in fabbrica a fare gli operai. È questo il tema: ridare dignità morale ed economica al lavoro operaio».

