Furto in abitazione a Narni: rubate armi

Furto in abitazione, nella mattinata di mercoledì in zona ‘La Quercia’ a Narni Scalo (Terni). Ignoti si sono introdotti, portandosi via alcuni beni, monili ma anche armi fra cui fucili, una carabina e delle pistole con relative munizioni. Sul ‘colpo’ sono in corso indagini da parte dei carabinieri della Compagnia di Amelia, attraverso la stazione di Narni Scalo. I sospetti vertono su tre soggetti, probabilmente di nazionalità straniera, a bordo di un’auto scura. Al vaglio testimonianze ed eventuali immagini di telecamere che possano dare impulso al lavoro degli inquirenti.

