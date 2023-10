‘Imbuto’ Terni Nord: «Spostarsi in auto è diventato un delirio»

«Ci sono degli orari, la mattina e il tardo pomeriggio soprattutto, in cui Terni Nord è di fatto isolata dalla città. Muoversi in auto da e per il centro diventa un’odissea. E le file sono lunghe, lente. Uno pensa che ci sia qualche incidente. Invece sono le rotatorie, quella di via Furbini/Centenario/Jalenti e quella di piazzale Marinai d’Italia, a creare l’imbuto. L’altra sera sono tornata indietro, avendo capito che ci avrei messo almeno un’ora per arrivare in centro». A parlare è una residente di Gabelletta che, come migliaia di ternani, ogni giorno si sposta – o almeno ci prova – in auto per andare al lavoro, fare le proprie cose quotidiane. «Sinceramente da alcuni giorni, con la ripresa piena di tutte le attività e il ricorso sempre più massivo alle auto come mezzi di trasporto, la situazione è insostenibile. Figuriamoci con l’avvicinarsi del Natale. Di fatto c’è una ‘strozzatura’ fra Terni Nord e la città che impedisce di spostarsi facilmente, in modo normale». Colpe? Più di una, secondo la cittadina. «Senz’altro la ‘nuova’ viabilità della rotatoria di piazzale Marinai d’Italia che condiziona tutti, sia chi viene da Terni ma soprattutto chi ‘scende’ da via del Rivo. E non solo. Poi la rotatoria, provvisoria, di via del Centenario/via Jalenti, che non solo vede transitare tutto il traffico di via del Centenario, ma che è anche lo ‘sfogo’ di chi non riesce a uscire da via del Rivo. E lì si crea il panico. Poi il ponte della Gabelletta-Maratta: l’assenza si fa sentire ma speriamo venga costruito nei tempi previsti, anche se secondo me non risolverà del tutto il problema». Intanto smog, code, ritardi, stress. C’è chi sceglie di ‘salire’ a Villa Palma o a Collerolletta per bypassare il ‘delirio’. La certezza però è che con il tempo qualche soluzione dovrà essere trovata. «Perché non si pensi che le cose migliorino da sole».

Condividi questo articolo su