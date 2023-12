Una serata per ricordare ‘i vecchi tempi’. Amarcord in pizzeria per i ‘ragazzi’ del 1973 di Marmore che hanno colto l’occasione per festeggiare il 50° compleanno. Una rimpatriata per rivivere i tempi passati tra scuole elementari e medie, i primi amori e ricordare chi non c’è più. Per tutti, unanime, la voglia di rivedersi al più presto magari, come ha proposto qualcuno, non solo davanti a una pizza ma con una bella gita sulla neve o un giorno al mare.

