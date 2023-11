Magione: crea il panico con un’ascia e si avventa contro gli operatori del 118

Armato di ascia, ha iniziato a devastare arredi e infissi della propria abitazione, oltre alla veranda e alla porta d’ingresso dell’appartamento di un vicino. Per questo i carabinieri del Nor di Città della Pieve e della stazione di Paciano si sono portati presso l’edificio in questione – a Magione – per bloccare il soggetto, 53enne del posto in evidente stato di alterazione psicofisica. Di fronte alla situazione di tensione, i militari hanno chiesto l’intervento del 118 e, al loro arrivo, l’uomo si è scagliato contro gli operatori sanitari, brandendo l’ascia e minacciandoli. Un carabiniere, vista la situazione, ha dovuto fare ricorso allo ‘spray al peperoncino’ per rendere inoffensivo il soggetto, spruzzandoglielo al volto. A quel punto l’uomo si è rifugiato sul balcone della propria abitazione, continuando a danneggiare infissi e arredi e minacciando di morte i militari. Dopo una faticosa ‘mediazione’ andata avanti per una ventina di minuti, il 53enne ha deposto l’ascia a terra e ha chiesto di essere aiutato: immobilizzato, è stato fatto salire a bordo dell’ambulanza e trasportato all’ospedale di Perugia per le cure del caso. Nell’accaduto, nessuno è rimasto ferito. Scontata comunuque la denuncia per minacce a pubblico ufficiale, minaccia aggravata e danneggiamento.

