Terni: fumo in casa. Interviene il 115 a Cardeto

Intervento dei vigili del fuoco di Terni nel primo pomeriggio di venerdì presso un condominio di via Filangieri, nel quartiere del parco Cardeto a Terni, in particolare in un appartamento posto al secondo piano di un palazzo. La segnalazione relativa ad un principio di incendio interno all’abitazione si è fortunatamente rivelata meno significativa e importante della prima ipotesi e, dopo una rapida messa in sicurezza, l’intervento – supportato dalla polizia Locale di Terni per ciò che attiene la viabilità – si è concluso senza problemi e conseguenze.

