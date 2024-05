Terni: spaccia nel parcheggio della palestra. Condannato a tre anni di reclusione

Nel pomeriggio dello scorso 4 aprile era stato fermato dai finanzieri del Gruppo di Terni nel parcheggio di una palestra della zona di Campitello, appena dopo aver ceduto una dose di cocaina ad un cliente ternano. Il giovane, 24enne di nazionalità albanese, era stato arrestato a seguito di quanto riscontrato, comprese le perquisizioni personale e domiciliare presso la casa vacanze dove alloggiava in città. Le Fiamme Gialle ternane lo avevano trovato in possesso di un involucro con dentro 103 grammi di cocaina, materiale per confezionare le dosi, telefoni, tablet e 3.485 euro in contanti. Da qui l’arresto in flagrante seguito dal divieto di dimora a Terni e quindi dal processo, con rito abbreviato, che giovedì è giunto a sentenza. Il 24enne è stato condannato dal gip Francesco Maria Vincenzoni a tre anni di reclusione: il suo legale difensore, l’avvocato Leonardo Proietti, aveva invocato la ‘tenuità’ dello spaccio ma il tribunale ha deciso diversamente e ora la prospettiva, per la difesa, è quella del giudizio d’appello.

