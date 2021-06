Narni, entra in casa di un anziano e gli ruba 40 euro: denunciata

Con una banale scusa è entrata in casa dell’uomo – un 80enne che vive in strada della Selva a Narni – e, dopo una breve conversazione, approfittando di un suo momento di distrazione, è riuscita a portarsi via 40 euro che l’anziano teneva nel portafogli, in camera da letto. Il fatto è accaduto venerdì intorno alle ore 12 e le successive indagini, subito sviluppare dai carabinieri del Nor della Compagnia di Terni, hanno consentito di individuare la responsabile. Si tratta di una 44enne di Terni, già nota alle forze dell’ordine, denunciata a piede libero per ‘furto aggravato’. Una volta rintracciata dai militari, la donna ha ammesso le proprie responsabilità e la refurtiva è stata restituita al legittimo proprietario.

