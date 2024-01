Narni piange Alessandro Pauselli, titolare dello ‘Scalo 82’. Venerdì l’ultimo saluto

Cordoglio nella comunità narnese per la scomparsa di Alessandro Pauselli, titolare del lounge bar ‘Scalo 82’ di Narni Scalo, avvenuta all’alba di giovedì all’ospedale ‘Santa Maria’ di Terni. Pauselli, che avrebbe compiuto 45 anni fra pochi giorni, era conosciuto da tanti per la sua attività, condotta con passione e competenza, ma anche per l’impegno in favore di Narni e del territorio. Nei mesi scorsi aveva anche aperto il chiosco-bar all’interno del parco dei Pini di Narni Scalo, subito diventato punto di riferimento. Tante le iniziative organizzate nel corso del tempo da Alessandro Pauselli, che hanno contribuito allo sviluppo sociale ed economico della comunità di cui l’imprenditore 45enne era parte integrante, protagonista. Ai suoi cari giungano le condoglianze della redazione di umbriaOn.it. I funerali si terranno venerdì 5 gennaio alle ore 15 nella chiesa di Sant’Antonio a Narni Scalo.

