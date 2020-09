Uomo rapinato a La Spezia, due giovani di Terni nei guai

Hanno rapinato un uomo – con percosse violente per prendergli un cellulare – a La Spezia e nella notte tra venerdì e sabato sono stati bloccati dai carabinieri di La Spezia. Si tratta di tre giovani – un italiano e due stranieri – tra i 18 ed i 20 anni: due di loro vivono a Terni. Per loro è scattato il divieto di ritorno per tre anni nei comuni della provincia ligure e l’immediato rimpatrio nell’area di residenza. In caso di inottemperanza saranno soggetti all’arresto da uno a sei mesi.

I precedenti

Numerosi i precedenti penali a carico dei tre (l’ultimo è residente a Reggio Calabria) che, dopo l’immediato arresto, sono stati scarcerati: reati in diverse parti d’Italia, tra i quali la violenza e minaccia a pubblico ufficiale e un’estorsione proprio a Terni. A ciò si aggiungono atti di bullismo in strada e l’invasione di demanio militare nella zona del torinese. Sono tutti ritenuti socialmente pericolosi. Coinvolta nell’operazione anche la divisione anticrimine della questura di La Spezia.