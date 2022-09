Si masturba nella sala d’attesa della stazione: 33enne sanzionato

Incurante dei viaggiatori presenti, si stava masturbando all’interno della sala di attesa della stazione ferroviaria Foligno. A seguito della segnalazione del capotreno, gli agenti della polizia ferroviaria sono intervenuti sul posto.

Le sanzioni

L’uomo – un 33ennd – alla loro vista ha tentato di allontanarsi e di far perdere le sue tracce, ma è stato fermato poco dopo dagli agenti e accompagnato nell’ufficio di polizia per l’identificazione. L’uomo è stato quindi sentito in merito al suo comportamento, ma non è riuscito a fornire alcuna giustificazione. Dopo aver visionato le immagini del sistema di videosorveglianza per accertare quanto accaduto, gli agenti hanno sanzionato il 33enne per atti osceni in luogo pubblico. È stato, inoltre, sanzionato in via amministrativa ed allontanato dalla stazione ferroviaria con il provvedimento previsto dalla normativa in materia di Daspo urbano, con divieto di farvi ritorno per le successive 48 ore.