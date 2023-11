Un 42enne di nazionalità italiana è stato arrestato dai carabinieri del Nor di Foligno, insieme agli agenti del commissariato locale, per aver tentato di rubare in uno studio medico cittadino. L’uomo è stato sorpreso mentre cercava di forzare un infisso dello studio, usando un piede di porco. Bloccato e identificato, è stato arrestato in flagrante e sottoposto ai domiciliari, in attesa dell’udienza di convalida di fronte al tribunale di Spoleto.

