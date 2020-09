Terni, un’asta per la Tin di pediatria

Libri e dipinti donati dai soci della pro loco Terni saranno messi all’asta per sostenere il reparto di terapia intensiva pediatrica dell’azienda ospedaliera Santa Maria. Appuntamento lunedì 14 settembre, dalle 15 alle 18 e martedì 15, dalle 10 alle 12 e dalle 15 alle 18, nella sede dell’associazione, in via Premuda, 6. «Acquistando libri di narrativa, poesia, saggistica, arte, enciclopedie di cucina e cultura generale e dipinti originali donati dai soci della pro loco – spiega il presidente Bruno Minelli – sarà possibile raccogliere un contributo da devolvere alla terapia intensiva pediatrica».

