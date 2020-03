‘Zona rossa’ a due passi dal Ternano

La Regione Lazio, nella serata di lunedì, ha istituito la terza ‘zona rossa’ sul territorio regionale, in ragione dell’emergenza Covid-19. Si tratta del territorio comunale di Contigliano (Rieti), a due passi dalla provincia di Terni e quindi dall’Umbria. Fino al prossimo 11 aprile, su ordine della Regione, non si può uscire dal né entrare nel comune sabino: gli accessi sono presidiati dalle forze dell’ordine, Esercito compreso. Alla base della drastica misura, i numeri contagi da coronavirus nella casa di riposo Alcim: alla serata del 30 marzo erano ben 71 le persone positive al tampone. Un numero comunque destinato a salire, in attesa degli esiti di tutti gli esami svolti.

