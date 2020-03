Runner a Cospea 2, cercatore di asparagi a Piedimonte: stangati

Ancora controlli senza soluzione di continuità da parte delle forze dell’ordine, sull’intero territorio ternano. Anche lunedì le verifiche non sono mancate, per accertare il rispetto delle misure governative anti coronavirus ma anche le ordinanze sindacali per chi deve stare obbligatoriamente a casa, in quarantena. Nel corso delle attività i carabinieri della Compagnia di Terni hanno ‘pizzicato’ – e sanzionato (gli importi vanno da 400 a 3 mila euro) – diversi cittadini ‘indisciplinati’. Fra questi, un uomo che era andato a fare una corsetta nella zona di Cospea 2 ed anche un cercatore di asparagi che si era addentrato nella zona di Piedimonte, forse nella speranza di rallegrare un pranzo pasquale che, quest’anno, sarà diverso dal solito per tutti o quasi. In Valnerina, a Montefranco, sempre i carabinieri hanno fermato e sanzionato due ciclisti che si erano decisamente allontanati dalle proprie residenze per una ‘sgambata’, costatagli piuttosto cara.

