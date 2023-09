Ad Acquasparta si conclude il ‘Sacred music festival’

Sarà la Messa di Requiem in Re minore K 626, l’ultima e struggente composizione di Wolfgang Amadeus Mozart, a chiudere la tre giorni del Sacred music festival Federico Cesi ‘Musica Urbis’, la manifestazione musicale in programma ad Acquasparta dal 1° al 3 settembre 2023. Il concerto, per soli coro e orchestra, è in programma domenica 3 alle 19, a palazzo Cesi. Sul palco, diretti da Concetta Anastasi, il Coro e Orchestra Città di Firenze, il Coro Cantoria Nova Romana e il maestro del coro Annalisa Pellegrini con i solisti: Annalisa Pellegrini (soprano), Taeri Kim (mezzo), Cheng Hsiang Yuan (tenore) e Insoo Go (basso). La Messa di requiem, che era rimasta incompiuta per la morte dell’autore (avvenuta il 5 dicembre 1791), fu completata successivamente dall’amico e allievo Franz Xaver Süßmayr. La composizione è considerata come un testamento spirituale del musicista. Fra i momenti di maggiore ispirazione drammatica spicca sicuramente il Lacrimosa, il brano più struggente e conosciuto di tutto il Requiem. E’ l’ultima composizione di Mozart, che morì per cause non definite poche ore dopo aver composto questo brano, che conclude la III sequenza della Messa da Requiem. Fu composto in Re Minore ed in 12/8. Il compositore riuscì, attraverso l’utilizzo di brevi frasi di crome ascendenti e discendenti assegnate ai violini contornate da una scrittura corale di ampio respiro, a creare un effetto di pianto a stento trattenuto.

