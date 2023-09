Amelia e Porchiano dicono addio al medico Luciano Silvestrelli

Cordoglio in tutto il comprensorio Amerino per la scomparsa di un uomo e un professionista stimato e sempre vicino al prossimo. Nella giornata di giovedì è infatti venuto a mancare il medico Luciano Silvestrelli, 69 anni, conosciuto da tutti per la sua attività di medico di medicina generale, svolta anche per la comunità di Porchiano del Monte (Amelia). Silvestrelli, ricoverato all’ospedale di Terni, era malato da tempo. I funerali si terranno sabato mattina, alle ore 11 nella chiesa di San Francesco ad Amelia. Contestualmente verrà attivata una raccolta di fondi da destinare alla ricerca sul cancro.

