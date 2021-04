«Basta con la falsa retorica degli eroi. Ora i fatti concreti»

di Cgil Fp, Cisl Fp e Uil Fpl Terni

Nei giorni scorsi ci eravamo raccomandati alla presidente della Regione, all’assessore alla sanità, al sindaco, al direttore dell’azienda ospedaliera di prolungare il contratto del personale Oss della Protezione Civile, in scadenza il 30 aprile. Purtroppo ancora una volta constatiamo come l’ospedale di Terni sia la cenerentola delle strutture sanitarie: nessun contatto, nessuna notizia e soprattutto nessun prolungamento.

Lavoratori trattati come oggetti, congedati senza neppure un grazie e senza neppure una risposta alle nostre legittime richieste di prolungamento. Diciotto operatori socio sanitari in meno in una pianta organica già carente: questa insipienza, questo menefreghismo ricadrà ancora una volta sui pazienti che avranno minore assistenza, e sul personale che rimane, già ampiamente stressato dopo un anno di sacrifici.

Poi ci sono le ferie estive. Nessuno pensi che i lavoratori dell’azienda ospedaliera non abbiano diritto ad un periodo di riposo: i primi segnali che arrivano non ci fanno dormire sonni tranquilli. È del 19 aprile una disposizione del direttore sanitario che posticipa la programmazione delle ferie a metà maggio, per i reparti delle terapie intensive e delle sala operatorie, condizionandola all’andamento della pandemia.

Sia chiaro sin da adesso: noi non assisteremo ad un eventuale blocco/slittamento delle ferie senza reagire, non escludendo azioni forti e dirompenti. I lavoratori sono stanchi di dover supplire all’insipienza e all’immobilismo di chi governa la sanità in questa regione; Toscana, Lazio, Marche continuano a sottrarre a questa regione personale sanitario. Basta con la falsa retorica degli eroi, vogliamo fatti concreti, assunzioni, risorse e soprattutto rispetto.