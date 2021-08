Bastia Umbra, risse e assembramenti: locale ‘sospeso’

Ordine di chiusura per quindici giorni con sospensione dell’autorizzazione per l’esercizio dell’attività di pubblici spettacoli e somministrazione di cibo/bevande. Venerdì pomeriggio il personale della polizia di Stato di Assisi e della divisione di polizia amministrativa ha notificato il provvedimento nei confronti di un noto locale di Bastia Umbra: quattro gli episodi che hanno portato alla decisione, a partire dal mese di luglio.

La motivazione

In un’occasione gli agenti hanno scoperto che durante una cena molte persone non portavano la mascherina e inoltre ballavano nonostante la normativa anti Covid lo impedisse. In un secondo episodio carabinieri e polizia di Stato erano intervenuti per una rissa: anche in questa circostanza le forze dell’ordine avevano notato giovani a ballare in pista. Doppia multa. Infine gli ultimi due riguardanti sempre liti e risse. Dunque per la «compromissione della sicurezza pubblica e la possibile reiterazione di fatti di particolare gravità» c’è il temporaneo stop.