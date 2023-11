Corciano dichiara ‘guerra’ ai palloncini in nome dell’ambiente

di Giovanni Cardarello

Da oggi nel territorio del Comune di Corciano non si potranno più liberare palloncini di plastica nell’aria. È quanto prevede l’ordinanza, firmata dal sindaco Lorenzo Pierotti e proposta dall’assessore all’ambiente Giordana Tomassini e dalla consigliera delegata alla sostenibilità Stella Blancardi. Il motivo è semplice. I palloncini liberati in aria – sostiene il Comune di Corciano – generano una ricaduta estremamente negativa in termini di inquinamento. Tanto a livello di flora e di fauna quanto a livello di falde.

L’amministrazione corrcianese ha compiuto una scelta molto netta, richiamando tanto le leggi europee e costituzionali in tema di tutela ambientale, ma anche il patto di collaborazione siglato con l’associazione Plastic Free del territorio. L’ottica che muove gli amministratori locali è quella di ridurre, il più possibile, l’impiego di materiali plastici non indispensabili. «Il divieto – spiega il sindaco Pierotti all’Ansa – conferma l’impegno dell’amministrazione nel tutelare il patrimonio faunistico e ambientale del territorio».

Non solo. I palloncini di plastica gonfiati ad elio, percorrono decine di chilometri in aria prima di cadere a terra. Pertanto la scelta prevede anche una maggiore garanzia per tutto l’ambiente della cosiddetta ‘area vasta’. «È una questione di responsabilità che non si limita al territorio cittadino – prosegue Lorenzo Pierotti – che rappresenta un contributo alla difesa di tutto l’ecosistema».

Il primo cittadino spiega anche che «i tanti che in perfetta buona fede hanno spesso fatto festa in modo semplice e corale con il lancio di palloncini in tante sagre, ricorrenze e celebrazioni, comprenderanno il senso dell’iniziativa. L’intelligenza di tutti concorrerà a trovare nuove forme di festeggiamento alternative a questa». Divieti simili, se non più stringenti (ad esempio il lancio di coriandoli), sono già stati attivi in Canada, Australia e negli Stati Uniti; in Europa si stanno adeguando molti Paesi, mentre in Italia non esiste alcuna legge statale che vieta la dispersione dei palloncini di plastica nell’ambiente.

Ma la sensibilità sul tema sale prepotente a partire della Regione Trentino che ha una normativa specifica dal 2021. Corciano diventa così il primo comune dell’Umbria a scrivere un provvedimento in tal senso. Da segnalare, infine, che i palloncini colorati si potranno comunque acquistare e usare ma non potranno essere lasciati volare in aria.