Pnrr Terni, slitta il fine lavori per l’ex ‘Grillo Parlante’: ci sono 37 giorni di proroga

Pnrr Terni, altro appalto che non sarà terminato nella data originaria stimata. Giovedì il dirigente ai lavori pubblici, Piero Giorgini, ha firmato una proroga per il termine lavori riguardante l’adeguamento sismico, messa in sicurezza e riqualificazione edilizia dell’ex nido d’infanzia ‘Grillo Parlante’ di via Botondi: per la Sa.Fo. Costruzioni srl di Roma ci saranno 37 giorni di tempo in più per l’ultimazione. La struttura sarà riconvertita per servizi integrativi per l’infanzia.

LE DEMOLIZIONI DI DICEMBRE

MAGGIO 2023, L’AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO

Il perché

Cosa è successo? La motivazione è legata ad avverse condizioni meteorologiche. Il verbale di consegna lavori alla ditta aggiudicataria è dello scorso 15 novembre ed in origine la riqualificazione si sarebbe dovuta concludere dopo 180 giorni naturali e consecutivi (13 maggio 2024). L’effettivo inizio c’è stato il 29 novembre 2023. Demolizioni iniziate a dicembre, poi il consolidamento strutturale: si parla di «andamento discontinuo» a causa del meteo. Palazzo Spada ha esaminato le tabelle fornite dal servizio idrografico regionale: è emerso che le giornate di pioggia con tasso di precipitazione superiore a 0,5 mm sono state 37 da dicembre fino al 30 aprile 2024. L’esito è che la nuova scadenza è fissata ora al 19 giugno. L’importo contrattuale supera il mezzo milione di euro.